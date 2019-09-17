СКК ждет частичный снос. Смольный еще думает, инвестор уже все решил

В документации превентивно объявленного конкурса на реконструкцию спорткомплекса на проспекте Гагарина упомянут демонтаж. Официально о сносе власти Петербурга не заявляли.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Близкой хоккейному магнату Геннадию Тимченко компанией «Стройтрансгаз» начат поиск подрядчика в рамках первого шага реализации проекта «Реконструкция СКК «Петербургский». Этап предусматривает частичный демонтаж здания. Закупка путем запроса предложений размещена на торговой площадке «Газпромбанка». Начальная цена не указана. Информация опубликована 17 сентября, 26-го числа закончится прием заявок. Итоги конкурса подведут через два месяца.

Техническое задание представляет собой достаточно расплывчатое описание предстоящего фронта работ. Подземный этаж предполагается вычистить от инженерных сетей, коммуникаций и перегородок. Выше уровня нулевой отметки к выносу предназначено все движимое имущество, элементы интерьера, инженерия, двери, подвесные потолки и покрытие полов. На арене подрядчику предстоит демонтировать зрительские кресла, элементы трибун, конструкции ходовых мостиков.

Самое главное, что в задании значится демонтаж окон и витражей, которые формируют тепловой контур здания, некоего «внутреннего каркаса основного здания» и железобетонных конструкций (без указания конкретики), а также лестниц и наружных дверей. Перед стартом победителю конкурса предстоит разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ. Отдельно указано, что подрядчик должен быть готов обеспечить работу в две смены, не нарушая при этом закон о тишине.

Беглый взгляд на список приговоренного к ликвидации порождает вопрос, что же останется от здания. Один из архитекторов, знакомый с особенностями конструкции арены, с удивлением отметил, что такого понятия как «внутренний каркас основного здания» нет и формулировка звучит крайне расплывчато. Он же подтвердил, что, не имея на руках проекта реконструкции, невозможно составить техзадание для частичного демонтажа здания.

Кроме того, эксперт пояснил, что без предварительного укрепления здания чистка внутренностей спорткомплекса, в том числе трибун, пошатнет общую конструкцию. «Может просто схлопнуться», – добавил он.

Создается впечатление, что в Смольном либо не поспевают за событиями, либо умалчивают о происходящем. На заседании так называемого малого правительства 17 сентября председатель комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев на вопрос, снос или реконструкция ждет арену, ответил: «Видите ли, реконструкция может производиться совершенно разными способами. Разборка аварийных конструкций или конструкций, которые не могут иметь долговременный срок службы при реконструкции, это совершенно нормальное дело. Какая будет реконструкция, мы пока точно сказать не можем, потому что окончательного проекта еще нет».

Чиновник подтвердил при этом, что в настоящее время проводится обследование технического состояния сооружения. «И дальше заказчик вместе с проектировщиком сделают вывод о том, какой способ реконструкции наиболее приемлем и реалистичен с учетом и сроков, в течение которых этот объект будет сдан, и в общем финансовых возможностей», – добавил он.

Кроме того, Григорьев пообещал, что предлагаемый архитектурный облик новой арены будет рассмотрен на Градостроительном совете. Первые две попытки закончились разгромом предложенного эскиза. Во время дебюта в ноябре прошлого года он получил неофициальное прозвище «забинтованной стеклянной банки», вторая волна критики обрушилась на эскиз через месяц, и только в конце августа КГА тихонько сообщил о принятом решении — поддержать возможность «реконструкции с изменением его облика».

На последнем малом правительстве открытым остался вопрос, на каком основании «Стройтрансгаз» объявил свой конкурс. В комитете по инвестициям «Фонтанке» подтвердили уже известное — конкурсная документация находится в процессе разработки и пока не вынесена на рассмотрение. Но был ли комитет в курсе инициативы АО «СТГ», разъяснить затруднились. Редакция направила запрос компании.

На реконструкцию спорткомплекса под нужды СКА президент хоккейного клуба Геннадий Тимченко намекнул в 2017-м, заявив, что к предстоящему чемпионату мира по хоккею в 2023 году, в Петербурге появится крупнейшая в мире ледовая арена. Домашние матчи армейцев с Невы в Ледовом дворце посещают порядка 12 тысяч человек. Популярность не снизилась после ухода таких звезд как Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Сергей Широков, Вадим Шипачев и Егор Яковлев. Предполагается, что вместимость комплекса в Московском районе будет почти вдвое больше действующей площадки СКА в Невском.

Конкурс на обновление арены собирались объявить в июне 2019 года, рассказывал инвестиционный вице-губернатор Эдуард Батанов на полях Петербургского экономического форума. При этом еще в конце апреля чиновник загадочно предупреждал о дне «икс», после которого никто не даст гарантий, что новая площадка будет готова к чемпионату. По информации «Фонтанки», 18 сентября на совещании в Смольном собираются обсудить судьбу спорткомплекса.

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Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»