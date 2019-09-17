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17.09.2019 19:14
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«Настолько несвоевременный вопрос». Почему в Петербурге не рады четырехдневной неделе

Пока в правительстве думают, как протестировать прелести четырехдневки, полсотни работодателей в Петербурге уже реализовали план. Те, у кого дела идут в гору, думают о субботе.

«Настолько несвоевременный вопрос». Почему в Петербурге не рады четырехдневной неделе

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

О том, что кабинет министров на конкретных примерах хочет оценить риски и плюсы укороченной недели, газета «Известия» сообщила со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского. «На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — объяснил идею чиновник, приводя в пример компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Оценить влияние на российскую экономику идеи премьер-министра Дмитрия Медведева Минтруд должен до 30 сентября. Но делать окончательный вывод можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве предприятий, решили в правительстве.

Национальный проект по повышению производительности труда стартовал в 2018 году. Его цель — увеличить показатель на пять процентов по России к 2024 году. Петербург не вошел в число семи регионов, в которых за участие в нацпроекте положены налоговые льготы, но не остался в стороне от инициативы. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по труду и занятости, курс на повышение эффективности производственных процессов взяли на данный момент 15 компаний.

Среди них в основном представители промышленности: ЗАО «Невский завод», АО «Завод "Электропульт"», ООО «Завод "Взлет"», АО «Металкомп», ЗАО «Петерпайп», фабрика детской обуви «Скороход», АО «Диаконт», ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», ООО «Металлопродукция», АО НПФ ЦКБА, АО «Машиностроительный завод "Армалит"», АО «Научно-производственное предприятие "Компенсатор"», ОАО «Ленполиграфмаш», ООО ПК «Севкабель», ООО «Стандарт».

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В рамках проекта на этих предприятиях планируется внедрение технологий бережливого производства, формирование культуры непрерывных улучшений, борьба с потерями. В результате производительность труда должна вырасти на 30% за три года. Ранее сообщалось, что до 2024 года к нацпроекту подключатся 800 компаний Северной столицы.

Глава петербургского комитета по труду Дмитрий Чернейко отказался комментировать готовность действующих участников к эксперименту. «Я нигде не видел ни одного нормативного или проектного документа, который бы описывал введение четырехдневной рабочей недели», — заявил он. Чиновник также напомнил, что инициатива потребует как минимум изменений в законодательстве. «В Трудовом кодексе обозначена 40-часовая рабочая неделя. Также с 1917 года установлен 8-часовой рабочий день. Если вы сумеете сочетать эти требования с 4-дневной рабочей неделей, это будет интересно», — сказал Дмитрий Чернейко.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сообщили, что не обсуждали с участниками нацпроекта введение четырехдневки, но добавили, что подопечные ведомства не вполне понимают целесообразность этой меры.

Согласно общепринятому определению, производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени. В теории, если за счет оптимизации процессов и повышения автоматизации предприятие сможет выпускать тот же объем за меньшее число человекочасов, сотрудники смогут проводить на работе меньше времени, получая ту же зарплату. А высвобождающееся время, к примеру, тратить на образование.

Но между теорией и практикой лежит пропасть, говорят потенциальные участники эксперимента. Причина проста: мощности многих предприятий недозагружены, и основная стратегия по повышению эффективности — именно в наращивании выпуска.

Цель участия в нацпроекте — увеличение произведенных изделий за единицу времени, а не сокращение времени рабочих, рассказали «Фонтанке» на Машиностроительном заводе «Армалит». Предприятие считает четырехдневку неактуальной. «Объем заказов стабильно растет на протяжении последних нескольких лет. Чтобы выполнять заказы в срок, мы повышаем интенсивность использования оборудования – на наиболее загруженных участках ввели третью смену», — пояснили в компании.

На заводе «Диаконт» признались, что из-за роста объемов заказов рассматривают введение шестидневной рабочей недели, но никак не четырехдневной. «Невозможно будет уместить объем работы в 4-дневную неделю, даже если будет увеличена продолжительность рабочего дня», — прокомментировали на предприятии.

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«Ленполиграфмаш» откажется от участия в эксперименте, если оно будет добровольным, сообщил генеральный директор предприятия Кирилл Соловейчик. По его словам, если переход на четырехдневку будет сопровождаться увеличением продолжительности рабочего дня, это только отрицательно скажется на производительности. «Восьмичасовой рабочий день — это не просто так придумано: если люди будут уставать, то будут работать хуже», — сказал он. Если же продолжительность рабочего дня расти не будет, то снизится и выработка, а значит, сотрудниками придется резать зарплату.

«Производительность труда в РФ существенно ниже, чем в других странах. С помощью нацпроектов мы поднимаем ее, но другие государства тоже предпринимают серьезные усилия. Если мы будем еще и сокращать длительность рабочей недели, то мы заведомо будем неконкурентоспособны на мировых рынках», — подчеркнул Кирилл Соловейчик.

«Скороход» ставит перед собой цель повысить производительность за счет оптимизации процессов. «Обувь делается большим количеством людей с большим количеством ручных операций», — пояснил гендиректор Дмитрий Анохин. Дальнейшая политика будет зависеть от спроса: если он будет расти, необходимости сокращать персонал или число рабочих часов не будет.

«Четырехдневка настолько несвоевременный вопрос, что можно снимать с повестки», — считает директор по внешним связям «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» Виктор Васильев. По его словам, корейский автоконцерн не принимает участия в нацпроекте по повышению производительности, поскольку и так работает на пределе возможностей: рабочие трудятся в три смены, утреннюю, дневную и ночную, соответственно, по 8, 8 и 6 часов. Оплата почасовая. К эксперименту с укороченной неделей компания тоже не готова. «Это целая система, и такие решения могут только внести сумбур», — комментирует топ-менеджер.

Но в Северной столице есть те, кто уже воплощает в жизнь инициативу премьер-министра, хотя и не от хорошей жизни. По данным комитета по труду и занятости, с начала 2019 года о переходе на неполный рабочий день или неделю сообщили 47 компаний. В такой режим перешли 5098 работников. По сравнению с прошлым годом их число резко увеличилось: за весь 2018 год о переходе на сокращенную занятость перешли 2506 человек в 42 компаниях.

В Смольном подчеркивают, что в данном случае о росте производительности речи не идет. «Мера носит временный характер и связана с сезонностью, отсутствием заказов или финансовыми трудностями, которые предприятие надеется достаточно быстро преодолеть. Таким образом собственник пытается в сложные периоды сохранить кадровый потенциал и избежать сокращений работников», — прокомментировали в профильном комитете. Режим неполного рабочего времени в большинстве случаев предполагает снижение заработной платы.

Название предприятий, которые прибегли к подобной мере, Смольный не раскрывает. Но среди них, к примеру, «дочка» Ростеха — «Техприбор», который собирает оборудование для концерна «Штурмовики Сухого». С 1 июня она перевела сотрудников на четырехдневную неделю с перспективой падения зарплат на 20% из-за падения объема заказов. 

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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