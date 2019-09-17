«Их дела важнее наших». Юго-запад снова покраснел

К вечеру 17 сентября в Петербурге снова покраснело на юго-западе: до этого, утром и днём, пробки были в центре и на ЗСД. Автомобилисты в «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» объясняют, что «их дела важнее наших».

«Яндекс.Карты» демонстрируют плотные заторы на Краснопутиловской, Кубинской, Народного Ополчения, Ленинском и других улицах. На КАД пробка на внутреннем кольце перед развязкой с ЗСД, правда, там отмечено ДТП. На ЗСД свободно. «Яндекс.Пробки» в 17:00 зафиксировали «неожиданно плотное движение» на Ленинском проспекте – 9 баллов в направлении Московского проспекта, что на 4 балла выше обычного.

В Петербурге, напомним, со вчерашнего дня гостит делегация КНР. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном. Оператор ЗСД «Магистраль Северной столицы» предупреждал о временных ограничениях на Южном участке, вводимых профильными государственными органами в период с 15 по 18 сентября (Дмитрий Медведев в последние дни зачастил в Петербург).

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В целом загруженность дорог Петербурга сейчас в норме – «жёлтые» 6 баллов, а днём не больше 4 баллов, – несмотря на кортежи и начавшийся ливень. Вчера к вечеру, напомним, пробки поставили рекорд – 8 баллов впервые за эту осень.