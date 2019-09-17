«Он целиком видоизменился». Проект памятника Даниилу Гранину утвердили после доработки

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев утвердил окончательный вариант памятника писателю Даниилу Гранину. Как 17 сентября сообщили «Фонтанке» в комитете по градостроительству и архитектуре, скульптор Евгений Бурков учёл все замечания, высказанные на августовской встрече Градостроительного совета, и Григорьев одобрил проект.

«Фонари другие. [Памятник] целиком видоизменился, наверное. Вся архитектурная часть поменялась. И шрифт другой», – подтвердил нашему изданию Бурков. По его словам, памятник писателю, изображающий автора «Блокадной книги» в кресле, может быть установлен на Дальневосточном проспекте, 6, в конце октября или в начале ноября 2019 года. Впрочем, официальные сроки установки в комитете по градостроительству назвать не смогли.

Скульптуру писателя в Петербурге согласовывали долго: авторам пришлось переделать гранитный постамент так, чтобы не привлекать скейтеров, решить вопрос с «неподходящими» фонарями и шрифтом в надписи «Даниил Гранин», который членам Градостроительного совета при обсуждении показался сначала слишком грубым, а затем чересчур витиеватым. В середине августа 2019 года специалисты попросили главу совета Владимира Григорьева лично принять окончательные «правки» и решить, утверждать его или нет.