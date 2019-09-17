В ПСК рассказали о новом подходе Минстроя к качеству строительства

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Минстрой принял стратегию развития строительной отрасли до 2030 г. Одно из ключевых положений — конкурентоспособность подрядных организаций должна зависеть от квалификации их специалистов, а не от самой низкой цены за заказ. В ГК «ПСК» прокомментировали новую стратегию.

«В настоящее время на рынке доминирует конкуренция по цене. Для проведения качественных работ нужно обращать внимание не на самую низкую цену выполнения заказа, а на специалистов, которые способны эту работу максимально качественно выполнить», — цитирует пресс-служба слова замминистра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова.

«Очень хорошо, что Минстрой обратил внимание на эту, без преувеличения, проблему. Главная опасность, которую несет демпинг, в лучшем случае, срывы сроков. А в худшем недострои, — считает генеральный директор ПСК, Юрий Колотвин. — Компании, которые действуют по принципу «лишь бы зайти на объект, а там разберемся», генерируют дополнительные риски для девелоперов. Если строительство дома, к примеру, объективно стоит один миллиард рублей, то за 900 миллионов его можно построить только с сильной экономией на материалах и квалифицированном персонале. А это снижение качества строительства. В случае же непредвиденного роста стоимости стройматериалов, последствия могут быть совсем неприятные».

Группа компаний «ПСК» в своей структуре располагает крупной и опытной генподрядной организацией на рынке Петербурга. Помимо собственных проектов общей площадью более 190 000 кв.м., компания возводит жилую недвижимость по заказу других девелоперов. А общий объем строительства приближается к 1 000 000 кв.м.

В ПСК также отметили, что работа генерального подрядчика часто остается в тени. Но именно от него зависит качество и сроки работ, поскольку генеральный подрядчик организует и контролирует взаимодействие всех участников строительного процесса.

«Случаи, когда самые дешевые подрядчики не справляются со своими задачами и ставят под угрозу весь проект, в Петербурге, к сожалению, не единичные. В таком случае заказчик приходит к другому генподрядчику с задачей «спасти» положение. Крупные компании регулярно достраивают объекты по такой схеме», — говорит Юрий Колотвин.

По его словам, сейчас в Петербурге работает около 10 крупных генподрядных организаций, способных обеспечить весь строительный цикл целиком и располагающих парком собственной техники и кадрами.

В числе сданных объектов ГК «ПСК» жилые дома, административные здания, школы и детские сады, спортивные сооружения, инженерные сети и автомобильные дороги.

Среди строящихся объектов — ЖК Nobelius, ЖК «Славянка», апарт-комплексы Like и Start. Подробнее об эти и других проектах в офисах продаж ПСК и по телефону: (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents