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Власть
17.09.2019 17:53
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Глава внутриполитического комитета Смольного сохранил контроль над Сестрорецком. Главой муниципалитета стал владелец пирожковой

Депутаты муниципального совета Сестрорецка выбрали из своих рядов нового главу города. Руководителем муниципалитета стал Андрей Иванов («Единая Россия») – человек, близкий к председателю комитета территориального развития Петербурга (отвечает за внутреннюю политику) Александру Бельскому. За кандидатуру Андрея Иванова на заседании 17 сентября проголосовали шестеро депутатов совета, четверо высказались против.

Вплоть до января 2019 года – прежде чем перейти на работу в Смольный – Александр Бельский сам руководил Сестрорецком. Он стал одним из первых назначенцев, получивших посты в городской администрации с приходом на должность врио губернатора Петербурга Александра Беглова. С 2012 года Александр Бельский руководил Благотворительным фондом апостолов Петра и Павла, созданным при одноименном храме в Сестрорецке именно по инициативе Александра Беглова. Преемником Бельского на посту руководителя фонда в 2015 году стал Андрей Иванов. Примерно с тех же пор Иванов руководит народной дружиной «Курортная».

Судя по данным в системе СПАРК, Иванов и Бельский – бизнес-партнеры. До того, как стать депутатом, Александр Бельский работал управляющим в компании IBP-Group, которая производит традиционную русскую выпечку под брендами «Бабушкины пироги», «Царь-пышка» и «Ватрушка». Андрей Иванов же с 2015 года владеет компанией «Стритфуд», чья официальная электронная почта включает в себя название IBP-Group.

Новый глава Сестрорецка также владеет двумя компаниями («Альянс-инвест» и «Диалог-инвест») совместно с предпринимателем Яковом Перкаль-Проворным, бывшим депутатом другого муниципалитета Курортного района – «Солнечного». Среди бизнес-партнеров последнего – дети выходцев из Курортного района Юрия Гладунова (ныне депутат Заксобрания от «Единой России») и Анатолия Повелия (руководит Колпинским районом Петербурга).

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Выборы депутатов муниципальных советов в Петербурге прошли 8 сентября. По итогам голосования в совете депутатов Сестрорецка оказались девять выдвиженцев «Единой России» и одна кандидатка от «Партии роста».

 

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