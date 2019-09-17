Полицейские 20 минут преследовали по ночному Петербургу «Лансер». Догнали – а там ребёнок

«Вызовом на ковёр родителей» закончилась полицейская погоня минувшей ночью в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 17 сентября около 2:20 на проспекте Обуховской Обороны, 261, несущий службу экипаж ДПС попытался остановить «Митсубиши Лансер». Водитель проигнорировал неоднократные требования об остановке и прибавил скорость.

С дороги преследуемый автомобиль свернул во дворы и уже там, после 20 минут погони, остановился – во дворе дома 70, корпус 2, по улице Ткачей. Водитель выскочил и бросился бежать, но сотрудники ГИБДД нагнали его.

Задержанный оказался несовершеннолетним. Он 2003 года рождения, то есть ему 15 или 16 лет. Водительского удостоверения у него, естественно, нет. Вместе с ним «гонял» в качестве пассажира 18-летний владелец «Лансера».

Полицейские эвакуировали автомобиль на штрафстоянку, а подростка передали законному представителю. Ведётся административное расследование.