Замглавы судебных приставов Петербурга арестована. Ее задержали с чужой взяткой

Псковский городской суд санкционировал арест заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Петербурга Марины Окрушко по делу о посредничестве во взяточничестве.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 14 ноября 2019 года. Окрушко предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 УК», – сообщили «Фонтанке» в Псковском горсуде 17 сентября.

Замглавы приставов Петербурга обвиняется в том, что приняла на себя роль посредника в передаче взятки в 4 млн рублей главному приставу Псковской области Сергею Колесникову.

По данным «Фонтанки», Окрушко обратилась к Колесникову в начале августа 2019 года с просьбой о скорейшей передаче на торги арестованного имущества региональной авиакомпании «Псковавиа». Оно оценивалось в сумму примерно 120 млн рублей. Не исключено, что в имущественную массу входили два самолета Ан-26, об аресте которых в июне 2019 года сообщал Северо-Западный СК на транспорте. Он ведет уголовное дело гендиректора «Псковавиа» Виктора Мартыненко.

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Марина Окрушко якобы пообещала, что заинтересованные в торгах люди отблагодарят Сергея Колесникова. Он согласился на предложение, сообщил о нем сотрудникам ФСБ и назвал петербургской коллеге свою цену — 4 млн рублей.

Накануне задержания Колесников позвонил Окрушко и попросил срочно подвезти задаток. Женщина выехала в Псков, имея 500 тысяч рублей. После передачи денег в автомобиле Колесникова ее задержали.

«Псковавиа» принадлежит комитету по управлению госимуществом Псковской области. В 2018 году петербургская компания «Евросиб» приобрела контрольный пакет перевозчика, но огромные долги съедали все инвестиции. «Псковавиа» вернули в собственность Псковской области. В марте 2019-го Росавиация отозвала летный сертификат у компании.

Арест на имущество «Псковавиа» наложен в связи с серией уголовных дел, в том числе по невыплате зарплаты.

На исполнении УФССП Псковской области находились почти 90 производств в отношении «Псковавиа». Большинство — 74 на сумму 24 млн рублей — завершены. В работе приставов находятся еще 16 производств на 16 млн рублей, по данным СПАРК.

Марине Окрушко 45 лет. Она служила в милиции Невского района Петербурга, городской ФНС, Наркоконтроле. Приставом стала 14 лет назад. Должность зама главного пристава Петербурга занимает с 2013 года.