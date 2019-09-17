Утренних визитов полиции ждут сотрудники и сторонники Навального. На завтра суд санкционировал пять десятков обысков по делу об отмывании миллиарда ФБК

Списки одобренных Басманным судом срочных мероприятий были найдены сотрудниками фонда на сайте учреждения. В своем twitter их разместил менеджер проектов фонда Леонид Волков.

Басманный суд работает не покладая рук. Конвейер — по минуте на дело! Выносят постановления о проведении обысков, уже вынесли 47 штук.

Готовятся повторить 12 сентября, грядет новый единый день обысков. pic.twitter.com/Di2MZkki6r — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 17, 2019

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По данным Волкова, обыски запланированы и у двух адвокатов, которые оказывают ФБК юридическую помощь. Мероприятия в первую очередь якобы коснутся Москвы.

Согласно картотеке, на рассмотрение ходатайств суд выделял по минуте.

Меньше недели назад СК уже провел широкомасштабные мероприятия в штабах и квартирах сторонников оппозиционного политика в 43 регионах, в том числе и в Петербурге. Часть сторонников затем была допрошена в рамках дела об отмывании миллиарда. Счета активистов заблокировали: на них образовался минус в 75 миллионов рублей.