Ты большой, а я маленький. На Васильевском внедорожник попросился на эвакуатор

Если понедельник, 16 сентября, выдался в Петербурге днём ДТП с заборами, то вторник, 17-е, – день встреч больших и маленьких.

С утра на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта БМВ попала в мертвую зону фуры, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Затем на перекрёстке Свердловской набережной и Пискарёвского проспекта «Ситроен» остановился в бетономешалку.

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А после обеда на пересечении Малого проспекта В.О. и 1-й линии «Мерседес», похоже, устал и захотел «на ручки» к эвакуатору.