В Финляндии судят эстонского капитана-контрабандиста за перевозку 1,1 млн сигарет и 1200 литров алкоголя

В Финляндии началось судебное разбирательство по делу капитана финского грузового судна, который возил из Германии в Финляндию алкоголь и табак. Об этом 17 сентября сообщает Yle.

По версии обвинения, эстонский капитан транспортировал контрабанду 48 раз. Всего он переправил в Суоми 1,1 миллиона сигарет и более 1200 литров алкоголя.

Прокурор настаивает на наказании в виде двух лет лишения свободы за крупное налоговое мошенничество.

Обвинитель требует приговорить капитана финского грузового судна минимум к двум годам лишения свободы. По оценке таможни, сумма неуплаченных налогов составляет 230 000 евро.