Банк «Санкт-Петербург» выдаст кредиты «Группе ЛСР» в объеме 16 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Группа ЛСР» продолжают сотрудничество. 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» одобрил лимит кредитования ГК ЛСР в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в общей сумме 16 млрд рублей сроком на 3 года.

«Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» являются давними партнерами. Мы рады продолжению многолетнего эффективного взаимодействия с «Группой ЛСР» – крупной девелоперской компанией, вносящей большой вклад в развитие крупнейших городов нашей страны, улучшение их социальной инфраструктуры и повышение качества жизни миллионов россиян», – отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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