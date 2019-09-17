Законопроект о создании единой базы данных россиян принят Госдумой в первом чтении

В Государственной думе в первом чтении одобрили законопроект о создании единого федерального реестра с основными данными россиян. Как 17 сентября сообщается на сайте нижней палаты, система необходима для того, чтобы избежать мошенничества при получении соцподдержки и уплате налогов, а также «повысить эффективность» госполитики.

База будет состоять из информации МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов и Федеральной налоговой службы. Причем последняя будет вести ресурс и отвечать за сохранность информации, которая в него поступает.

Из реестра получится узнать имя гражданина, место, дату рождения, семейное положение. В систему загрузят данные СНИЛС, ИНН и гражданства. Однако пользоваться ею смогут только государственные службы, в частности избирательные комиссии и органы местного самоуправления.

В «федеральный ресурс о населении», согласно тексту проекта, внесут трудовых мигрантов и иностранцев, которые временно живут в России.

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Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2022 года. До 31 декабря 2025 года предусмотрен переходный период.