Финляндия вошла в число стран-хозяек мужского ЧЕ по волейболу 2021 года

Финляндия вместе с Эстонией и Чехией объявлена третьей страной – организатором чемпионата Европы 2021 года по волейболу среди мужских команд. Об этом 17 сентября сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Ещё одну страну-хозяйку ЧЕ огласят позднее. Всего в финальной части чемпионата Европы-2021 сражаться за золото будут 24 команды.

"Мы изменили формат чемпионата Европы, чтобы дать возможность нескольким странам принять у себя соревнования национальных команд, и мы приветствуем Финляндию в качестве одной из четырех стран, в которой будет проведен чемпионат Европы 2021 года", – цитирует президента CEV Александра Боричича "Р-Спорт".

Мужской чемпионат Европы в 2019 году проходит во Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении.