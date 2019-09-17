Финляндия вошла в число стран-хозяек мужского ЧЕ по волейболу 2021 года
Финляндия вместе с Эстонией и Чехией объявлена третьей страной – организатором чемпионата Европы 2021 года по волейболу среди мужских команд. Об этом 17 сентября сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Ещё одну страну-хозяйку ЧЕ огласят позднее. Всего в финальной части чемпионата Европы-2021 сражаться за золото будут 24 команды.
"Мы изменили формат чемпионата Европы, чтобы дать возможность нескольким странам принять у себя соревнования национальных команд, и мы приветствуем Финляндию в качестве одной из четырех стран, в которой будет проведен чемпионат Европы 2021 года", – цитирует президента CEV Александра Боричича "Р-Спорт".
Мужской чемпионат Европы в 2019 году проходит во Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении.