Роскосмос объявил о совместном с Китаем исследовании Луны

Глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин и руководитель китайской национальной космической администрации Чжан Кэцян на переговорах в Санкт-Петербурге подписали два соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

«Одно из подписанных соглашений связано с созданием и использованием объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Центр данных будет представлять собой географически распределенную информационную систему с размещением двух основных узлов, один из которых будет расположен на территории Российской Федерации, а другой — на территории Китайской Народной Республики», – сообщает 17 сентября пресс-служба Роскосмоса.

Другой подписанный документ предусматривает сотрудничество двух стран при координации российской миссии с аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской миссии «Чанъэ-7», которая занимается исследованием полярной области Луны. Кроме того, стороны договорились о совместных «космических экспериментах».

Напомним, что в начале 2019 года китайский луноход впервые смог сесть на обратной стороне спутника Земли. В апреле в Китае прошло заседание Российско-Китайской рабочей группы для подготовки совместных операций в космосе до 2022 года.