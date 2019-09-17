Оппозицией займется подполковник Шамко. Новый шеф петербургских жандармов пришел из сыскной полиции

В ГУ МВД появился новый начальник Центра по противодействию экстремизму. «Фонтанка» присмотрелась к подполковнику Шамко. Теперь он будет отвечать не только за религиозную толерантность Петербурга и футбольных фанатов, но и за оппозиционеров на митингах.

По информации нашего издания, в начале шестого часа вечера 17 сентября в ГУ МВД на плановой видеоконференции руководителям подразделений представили нового начальника Центра «Э» – 35-летнего подполковника полиции Вячеслава Шамко.

Это очередное назначение так называемых «старых питерских» в полицейском главке после прихода столичной команды. По данным «Фонтанки», решение было принято еще в середине августа, но до выборов в ГУ МВД посчитали ненужным издавать приказ.

Заметим, что, в отличие от Управления экономической безопасности и Управления уголовного розыска, Центр «Э» занимается ситуациями, так или иначе связанными с политикой. Основными же показателями его работы являются статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и некоторые нормы, наказывающие за публичные призывы к экстремизму. Так что сотрудников Центра можно причислить к наследникам жандармской традиции («Фонтанка» не намекает на оценочную категорию термина).

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Кстати, фотография Вячеслава Шамко, которую наше издание сняло с его аватарки, говорит, что ему нравится имперская атмосфера.

Если же продолжить изложение его карьеры в той же стилистике, то Шамко пришел из сыскной полиции. Оперативником он работает с 2005 года. Был начальником уголовного розыска самого густонаселенного Приморского района. А в свое время «Фонтанка» сообщала о нем, как об одном из самых заметных.

Предыдущий начальник Центра по противодействию экстремизму, полковник полиции Дмитрий Петров, перешел на работу в центральный аппарат МВД и, скорее всего, займет кресло заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.