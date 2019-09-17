МЕГА Парнас возвращает «Моду на добрые дела»

Фото: Сергей Фри, предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Максим Косьмин

С 9 сентября по 17 октября МЕГА Парнас приглашает всех желающих посетить фотовыставку «Мода на добрые дела» (0+). Мероприятие проходит второй год подряд и создано для привлечения внимания общественности к социальным проблемам. Выставка располагается рядом с пространством Scandinavian. Вход свободный.

Этой осенью гости МЕГИ Парнас смогут познакомиться с историей памятников дореволюционной и советской архитектуры, заводами, фабриками, музеями и ресторанами – объектами, которые нуждаются в реновации и притоке инвестиций. В этом году в фотопроекте «Мода на добрые дела» участвовали петербуржцы, которые занимаются интеграцией подобных мест в городскую инфраструктуру. На фотографиях герои запечатлены на фоне различных объектов культурного наследия, которые нуждаются в переосмыслении и восстановлении.

Фото: Сергей Фри, предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Максим Кац

Новая фотовыставка станет второй главой социального проекта «Мода на добрые дела», запущенного командой МЕГИ Парнас совместно с фондом «Городские проекты» в 2019 году. Проект поможет обратить внимание на потенциал исторических мест и жилых районов, которым необходимо новое дыхание. В сентябре текущего года фонд запустил сбор средств на разработку архитектурного решения по благоустройству пространства рядом со станцией метро «Парнас». Следующей стадией проекта станет подача итогового варианта в городские инстанции.

В проекте приняли участие бренды, представленные в галерее МЕГИ Парнас: Levi’s, Uniqlo, Calvin Klein Jeans, Vans, Сocos Moscow, Уста к Устам, DAPHNE Jewellery, Tommy Hilfiger, Armani Exchange, Йармарка, Zarina.

Справка:

Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин IKEA. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru