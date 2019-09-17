Новые перекрытия улиц в Петербурге: в центре водителей подвинут кино и комикс

Об очередной серии ограничений движения, вводимых в Петербурге, сообщают 17 сентября ГАТИ и КРТИ.

В центре автомобилистов потеснят киношники. В связи со съемками ООО «Кинокомпания «Магнум» художественного фильма «Трое» 22 сентября с 5:00 до 17:00 возможны короткие перекрытия на набережной Фонтанки от Лермонтовского до Измайловского проспекта, на Египетском и Измайловском мостах. Движение обещают приостанавливать не более чем на 15 минут в течение часа. Парковка там будет запрещена с 6:00 21 сентября до 17:00 22 сентября.

Из-за съёмок художественного фильма ООО «Бабл Студиос» («Фонтанка» писала, что это предположительно экранизация комикса) закрывается движение на следующих участках (с предварительным запретом парковки):

19 сентября с 6:00 до 22:00 – Соляной переулок от Гангутской до улицы Пестеля;

от Гангутской до улицы Пестеля; с 6:00 21 сентября до 23:00 22 сентября – улица Некрасова от Восстания до Лиговского проспекта и улица Радищева от Баскова переулка до Озерного переулка;

от Восстания до Лиговского проспекта и от Баскова переулка до Озерного переулка; 23, 25 26 сентября с 6:00 до 22:00 – Галерная улица от улицы Труда до дома 3 по Галерной улице и Замятин переулок;

от улицы Труда до дома 3 по Галерной улице и Замятин переулок; 2 октября с 6:00 до 22:00 – Москательный переулок;

2 октября с 6:00 до 22:00 и с 17:00 4 октября до 6:00 5 октября – Банковский переулок.

В районе Репино с 17 сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года в связи с прокладкой водопровода, напомним, закрываются:

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направление движения по Приморскому шоссе в поселке Солнечное от Зеленогорского шоссе к Луговой улице;

в поселке Солнечное от Зеленогорского шоссе к Луговой улице; направление движения по Вокзальной улице в поселке Солнечное от Приморского шоссе к Зеленогорскому шоссе;

направление движения транспорта по Нагорной улице в поселке Репино от Зеленогорского шоссе к Приморскому шоссе;

направление движения по Вокзальной улице в поселке Репино от улицы Репина к Зеленогорскому шоссе.

С 18 по 23 сентября из-за прокладки инженерных сетей закрывается движение транспорта по Аэродромной улице в створе Коломяжского проспекта.

До конца сентября по ночам ограничивают движение на перекрёстках Гражданского проспекта, где идёт ремонт дорожного покрытия.

На Петроградской стороне ограничения вводятся из-за работ ООО «ПетербургГаз» и ПАО «Ленэнерго». До 28 сентября ограничивается движение по улице Академика Павлова от Уфимской улицы до Аптекарской набережной, а с 29 по 30 сентября закрывается направление от Уфимской улицы к Аптекарской набережной.

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля до 6 октября:

ограничивается движение на перекрестке улиц Кропоткина и Ленина с закрытием сквозного проезда по улице Ленина;

закрывается направление по улице Кропоткина от Саблинской улицы к улице Ленина;

закрывается движение по улице Кропоткина от Кронверкской улицы до улицы Ленина;

закрывается движение по улице Воскова от улицы Ленина до Кронверкской улицы;

закрывается движение по Кронверкской улице от улицы Воскова до улицы Кропоткина, включая перекрестки.

До 15 ноября закрыто движение транспорта по улице Мира от Кронверкской улицы до Австрийской площади. С 7 октября по 15 ноября будет также закрыт участок улицы Мира от Австрийской площади до улицы Котовского, без перекрестков.