Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +11
$ 64.12р
70.60р
19:02 17.09.2019
Расширенный поиск

Город
17.09.2019 16:58
Печать

Новые перекрытия улиц в Петербурге: в центре водителей подвинут кино и комикс

Об очередной серии ограничений движения, вводимых в Петербурге, сообщают 17 сентября ГАТИ и КРТИ.

В центре автомобилистов потеснят киношники. В связи со съемками ООО «Кинокомпания «Магнум» художественного фильма «Трое» 22 сентября с 5:00 до 17:00 возможны короткие перекрытия на набережной Фонтанки от Лермонтовского до Измайловского проспекта, на Египетском и Измайловском мостах. Движение обещают приостанавливать не более чем на 15 минут в течение часа. Парковка там будет запрещена с 6:00 21 сентября до 17:00 22 сентября.

Из-за съёмок художественного фильма ООО «Бабл Студиос» («Фонтанка» писала, что это предположительно экранизация комикса) закрывается движение на следующих участках (с предварительным запретом парковки):

  • 19 сентября с 6:00 до 22:00 – Соляной переулок от Гангутской до улицы Пестеля;
  • с 6:00 21 сентября до 23:00 22 сентября – улица Некрасова от Восстания до Лиговского проспекта и улица Радищева от Баскова переулка до Озерного переулка;
  • 23, 25 26 сентября с 6:00 до 22:00 – Галерная улица от улицы Труда до дома 3 по Галерной улице и Замятин переулок;
  • 2 октября с 6:00 до 22:00 – Москательный переулок;
  • 2 октября с 6:00 до 22:00 и с 17:00 4 октября до 6:00 5 октября – Банковский переулок.

В районе Репино с 17 сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года в связи с прокладкой водопровода, напомним, закрываются:

Реклама

  • направление движения по Приморскому шоссе в поселке Солнечное от Зеленогорского шоссе к Луговой улице;
  • направление движения по Вокзальной улице в поселке Солнечное от Приморского шоссе к Зеленогорскому шоссе;
  • направление движения транспорта по Нагорной улице в поселке Репино от Зеленогорского шоссе к Приморскому шоссе;
  • направление движения по Вокзальной улице в поселке Репино от улицы Репина к Зеленогорскому шоссе.

С 18 по 23 сентября из-за прокладки инженерных сетей закрывается движение транспорта по Аэродромной улице в створе Коломяжского проспекта.

До конца сентября по ночам ограничивают движение на перекрёстках Гражданского проспекта, где идёт ремонт дорожного покрытия.

На Петроградской стороне ограничения вводятся из-за работ ООО «ПетербургГаз» и ПАО «Ленэнерго». До 28 сентября ограничивается движение по улице Академика Павлова от Уфимской улицы до Аптекарской набережной, а с 29 по 30 сентября закрывается направление от Уфимской улицы к Аптекарской набережной.

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля до 6 октября:

  • ограничивается движение на перекрестке улиц Кропоткина и Ленина с закрытием сквозного проезда по улице Ленина;
  • закрывается направление по улице Кропоткина от Саблинской улицы к улице Ленина;
  • закрывается движение по улице Кропоткина от Кронверкской улицы до улицы Ленина;
  • закрывается движение по улице Воскова от улицы Ленина до Кронверкской улицы;
  • закрывается движение по Кронверкской улице от улицы Воскова до улицы Кропоткина, включая перекрестки.

До 15 ноября закрыто движение транспорта по улице Мира от Кронверкской улицы до Австрийской площади. С 7 октября по 15 ноября будет также закрыт участок улицы Мира от Австрийской площади до улицы Котовского, без перекрестков.

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com
      17.09.2019 18:00

      Собственная жилплощадь за семь дней

      Сколько времени необходимо на исполнение мечты? Месяц, год или десятилетия – во многом, конечно, зависит от мечты.
      Фото: Сергей Фри, предоставлено компанией МЕГА Парнас/ Максим Косьмин
      17.09.2019 17:57

      МЕГА Парнас возвращает «Моду на добрые дела»

      С 9 сентября по 17 октября МЕГА Парнас приглашает всех желающих посетить фотовыставку «Мода на добрые дела» (0+). Мероприятие проходит второй год подряд и создано для привлечения внимания общественности к социальным проблемам. Выставка располагается рядом с пространством Scandinavian. Вход свободный.
      ПСК
      17.09.2019 17:43

      В ПСК рассказали о новом подходе Минстроя к качеству строительства

      Минстрой принял стратегию развития строительной отрасли до 2030 г. Одно из ключевых положений — конкурентоспособность подрядных организаций должна зависеть от квалификации их специалистов, а не от самой низкой цены за заказ. В ГК «ПСК» прокомментировали новую стратегию.
      предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      17.09.2019 16:46

      Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут подать заявку на ипотеку онлайн

      Компания обновила личный кабинет на сайте spbrealty.ru: теперь пользователи сервиса могут заполнить подробную анкету на оформление ипотеки не выходя из дома.
      «Лидер Групп»
      17.09.2019 16:37

      Два ЖК от «Лидер Групп» претендуют на звание «Лидер строительного качества 2019»

      ЖК «Нахимов» заявлен как «Лучший объект капитального строительства бизнес-класса», а ЖК «Балканы» поборется за тоже звание, но в сегменте комфорт-класса.
      ГК «Эталон»
      17.09.2019 14:51

      Во II очереди квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершаются фасадные работы

      Во второй очереди масштабного проекта редевелопмента – квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, завершаются фасадные работы.
      ГК «КВС»
      17.09.2019 14:12

      Открыты продажи коммерческих помещений в клубном доме «Б57» у Парка Победы

      Группа компаний «КВС» 17 сентября открыла продажи коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Б57» на Благодатной улице в Московском районе. Цены стартуют от 181,3 тысяч рублей за кв.м.
      Компания ARKAN
      17.09.2019 12:37

      Охота на Mazda в Петербурге

      В Петербурге в течение суток было совершено две попытки угона автомобилей японского бренда Mazda, но злоумышленникам не удалось преодолеть систему защиты охранного комплекса ARKAN Control.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      17.09.2019 12:04

      «Главстрой Санкт-Петербург» подводит итоги 6 месяцев действия программы поддержки работников бюджетной сферы

      Около 18% от всех сделок компании с жилой недвижимостью заключено в рамках данной программы. Чаще всего предложением пользуются сотрудники бюджетных учреждений в сфере образования и здравоохранения.
      ПАО МКБ
      17.09.2019 11:28

      МКБ вернет до 7% баллами за путешествия и покупки в аптеках и ресторанах

      С 1 октября Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус». До конца года будут действовать пять категорий на выбор: кафе и рестораны, кроме операций с кодом MCC 5814 (фастфуд); такси и каршеринг; развлечения; спорттовары и салоны красоты.
      Пресс-служба Л'Этуаль
      17.09.2019 10:00

      Пять тысяч сотрудников магазинов «Л’Этуаль» побывали этим летом в Париже

      Ничто не вдохновляет и не заряжает энергией так, как путешествия, — этой позиции компания «Л’Этуаль» придерживается уже седьмой год и поощряет своих сотрудников поездкой в Париж, мировую столицу моды и красоты.
      ПАО Сбербанк
      16.09.2019 17:23

      Сбербанк запустил услугу «Наличные с покупкой» в сети магазинов «ВкусВилл»

      Сбербанк, совместно с платежными системами Mastercard и Visa, запустил бесплатную услугу «Наличные с покупкой» в ряде магазинов сети «ВкусВилл». Теперь при безналичной оплате покупки (банковской картой, смартфоном или «умными часами») клиент может снять наличные на кассе магазина. Услуга доступна как клиентам Сбербанка, так и держателям карт других банков.