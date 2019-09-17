Клиенты «Петербургской Недвижимости» могут подать заявку на ипотеку онлайн

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Компания обновила личный кабинет на сайте spbrealty.ru: теперь пользователи сервиса могут заполнить подробную анкету на оформление ипотеки не выходя из дома.

Заполненная заявка включает все данные, которые необходимо предоставить в банк: информацию о доходах, стаже, имуществе, детях, созаемщике и так далее. Специалисты «Петербургской Недвижимости» внимательно проверяют все анкеты, а затем отправляют их сразу в несколько банков. Это повышает шансы получить ипотеку, а также позволяет клиентам выбрать наиболее удобные и подходящие условия в случае двух и более одобрений. Статус рассмотрения заявки пользователи личного кабинета могут отслеживать онлайн. После получения положительного ответа менеджеры помогают покупателям подобрать квартиру с учетом условий банка и оформить ипотеку.

Личный кабинет «Петербургской Недвижимости» также позволяет самостоятельно выбирать квартиры, бронировать их и оплачивать залог банковской картой. У клиентов есть доступ ко всем планировкам и актуальным ценам: понравившиеся варианты они могут добавлять в корзину, сравнивать и обсуждать в чате с менеджером. Чтобы начать пользоваться всеми функциями «Личного кабинета», покупателям нужно просто зарегистрироваться на сайте spbrealty.ru.

«Петербургская Недвижимость» работает с 40 застройщиками и выступает эксклюзивным продавцом всех жилых комплексов Setl Group. Также компания сотрудничает с 30 банками: для клиентов действуют специальные ставки по партнерским программам. Для покупателей бесплатны услуги по подбору жилого комплекса и квартир, просмотру объекта на автомобиле компании и юридическому сопровождению сделки.

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