«Мостотрест» откупился от внеплановой разводки Володарского моста. Получивший тяжелые травмы водитель не имеет претензий к предприятию

Уголовное дело о разводке Володарского моста во время движения по нему автомобилей прекращено в Петербурге. Предприятие «Мостотрест» заплатило потерпевшему водителю достаточно для того, чтобы он отказался от претензий.

Как сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело сотрудника «Мостотреста» Константина Ромащенкова рассматривал Невский райсуд. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей.

«Суд вынес постановление о прекращении дела в связи с примирением сторон. Ущерб потерпевшему возмещен работодателем Ромащенкова», – уточнила пресс-служба.

Ромащенков работал в «Мостотресте» начальником бригады Володарского моста участка разводных мостов №1. Вечером 25 августа 2018 года он находился в служебных помещениях, расположенных в опоре Володарского моста. Решив проверить схему готовности к навигации, он включил насос и гидросистему разведения. Крыло пролетного строения поднялось на 30–40 сантиметров. В него врезалась «Лада Калина». Водитель получил тяжелые травмы.

«Мостотрест» выдвигал различные версии внеплановой разводки — например дефекты в механизмах и дополнительную нагрузку на переправу в связи с ремонтом дорожного полотна.