Два ЖК от «Лидер Групп» претендуют на звание «Лидер строительного качества 2019»

«Лидер Групп»

ЖК «Нахимов» заявлен как «Лучший объект капитального строительства бизнес-класса», а ЖК «Балканы» поборется за тоже звание, но в сегменте комфорт-класса.

Конкурс профессионального мастерства «Лидер строительного качества» ежегодно проводится с целью повышения конкурентоспособности строительных объектов, а также информирования потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции. В состав авторитетного жюри входят представители Госстройнадзора, саморегулируемых организаций, Центра качества строительства и профильного профсоюза. Помимо собственно качества проводимых работ, эксперты оценивают выполнение требований законодательства и организацию строительного контроля, а также проектную документацию.

«За 8 лет проведения конкурса «Лидер строительного качества» мы разработали систему оценки как объектов, так и стройматериалов. Комиссия смотрит не только на внешние характеристики объекта или строительной продукции, но и исполнительную документацию, знакомится с построенной в строительной организации системой контроля качества выполняемых работ. Для этого мы привлекаем представителей контрольно-надзорных органов власти и саморегулируемые организации», – поясняет координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу Александр Вахмистров.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/