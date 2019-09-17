Золотой прицеп «под любые нужды» исчез с Невского. Но хозяин обещает его вернуть по первому требованию клиентов

Золотой прицеп, который можно было арендовать «под любые нужды», исчез с угла улицы Маяковского и Невского проспекта. Как пояснил «Фонтанке» 17 сентября владелец прицепа Иван Изъюров, он решил убрать движимое имущество с глаз чиновников.

«Администрация Центрального района недовольна, а мне проблемы не нужны, – говорит хозяин прицепа. – Но я могу вернуть его на прежнее место в любое время, если мы с вами договоримся об аренде. Я никаких законов не нарушаю».

Как ранее сообщала «Фонтанка», оригинальный стартап в двух шагах от центрального проспекта Петербурга озадачил чиновников. Предъявить хозяину прицепа нечего: он сдает его в аренду как транспортное средство, на что имеет полное право. Под действие постановления о нестационарных объектах торговли прицеп не попадает, так как в нем ничего не продают, а закона, который бы регулировал деятельность транспорта, сдаваемого в аренду как гостиничный номер, в Петербурге нет.