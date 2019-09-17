Путешествие полицейского на капоте. Перехватив руль у полураздетой девицы, пьяный студент не заметил, как сто метров тащил за собой инспектора

В Петербурге лишен прав молодой водитель Никита Гамзов за провоз сотрудника полиции на капоте. Его задержали в пьяном виде, но студент оказался не промах и сказал, что употребил уже после, переживая стресс.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 сентября, Гамзова обвиняли в оставлении места дорожно-транспортного происшествия. Машину Hyundai Solaris во дворах Первомайской улицы патруль ДПС заметил под утро 24 августа 2019 года. За рулем сидела странного вида девушка. Полицейский взял ее документы и пошел проверять. Вернувшись, увидел, как полураздетая водительница — без верхней одежды и обуви — удаляется в предрассветную мглу.

От лунной походки полицейского отвлек молодой человек, прыгнувший в оставленную с заведенным двигателем и открытой дверью Solaris. Новоявленный шофер совершил разворот, на просьбу полицейского показать документы — продолжил движение. Единственное, что сотрудник успел заметить, – синяк под глазом. И унюхать алкогольные пары.

За Solaris была организована пешая погоня. Полицейский лег на капот, а его коллега ныряла руками в салон через открытое окно и старалась выдернуть ключ из замка зажигания.

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Капотное путешествие продлилось около ста метров, сотрудник слетел и ушибся.

Водителем оказался Никита Гамзов. В 2016 году он был зачислен в списки студентов Аграрного университета, а в 2019-м — в запасные списки членов территориальной избирательной комиссии № 19.

Мировым судьей участка № 180 Пушкинского района Гамзов признан виновным в оставлении места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП), его лишили прав на год. Студент не отрицал горе-поездки, но уточнил, что растерялся и вообще не понял, что кого-то там катает на капоте.

На Гамзова составлен еще один протокол — по части 3 статьи 12.27 КоАП. При задержании он был пьян. Водителям запрещено пить после ДТП. Полиция не сомневалась, что Никита уже во время движения был дружен со змием, но этого не доказать. Материалы по второму делу студента рассмотрят в октябре.