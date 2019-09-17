Дерипаска будет судиться в Краснодарском крае с западными СМИ. Их публикации привели к санкциям в отношении бизнесмена
Олег Дерипаска подал иски к трем СМИ из Великобритании и США, настаивая на негативном влиянии статей The Nation, The Telegraph и The Times на дела российского бизнесмена.
«Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», – цитирует 17 сентября представителя Дерипаски РИА Новости.
Желание бизнесмена судиться в России было объяснено возможностями законодательства, которое дает «право <...> защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства».
Судя по карточке дела на сайте арбитражного суда Краснодарского края, иск к британским Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и американской The Nation Company LLC поступил 13 сентября, но к производству его еще не приняли.
Напомним, Дерипаска не впервые пытается защитить свою честь через суды. Так, в марте он подал иск к министерству финансов США, назвав введенные в его отношении санкции «несправедливыми». По его мнению, он понес также репутационные издержки.
Справка:
En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле 2018 года. В декабре стало известно, что США готовы снять санкции с компаний в течение 30 дней, поскольку россиянин выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ снизилась с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. В конце января США сняли санкции с компаний «Русал», EN+ и «Евросибэнерго», сам бизнесмен остался в санкционном списке.