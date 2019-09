Дерипаска будет судиться в Краснодарском крае с западными СМИ. Их публикации привели к санкциям в отношении бизнесмена

Олег Дерипаска подал иски к трем СМИ из Великобритании и США, настаивая на негативном влиянии статей The Nation, The Telegraph и The Times на дела российского бизнесмена.

«Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», – цитирует 17 сентября представителя Дерипаски РИА Новости.

Желание бизнесмена судиться в России было объяснено возможностями законодательства, которое дает «право <...> защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства».

Судя по карточке дела на сайте арбитражного суда Краснодарского края, иск к британским Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и американской The Nation Company LLC поступил 13 сентября, но к производству его еще не приняли.

Напомним, Дерипаска не впервые пытается защитить свою честь через суды. Так, в марте он подал иск к министерству финансов США, назвав введенные в его отношении санкции «несправедливыми». По его мнению, он понес также репутационные издержки.