Злоупотребляют режимом «все включено» и привыкли, что водители пропускают: почему россияне гибнут в Турции

Продолжая обсуждать смертельные инциденты с российскими туристами в Турции, эксперты уделили внимание психологическим аспектам.

В 2019 году, как уже сообщалось, число смертей среди отдыхающих выросло. «На данный момент в Турции скончалось уже более 88 россиян, это началось с мая, – рассказал руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов на круглом столе в Общественной палате 17 сентября. – К сожалению, столь рекордные цифры чаще обусловлены легкомыслием самих путешественников. Когда наш турист садится в чартерный самолет в Турцию, он полностью расслабляется».

В отелях, по его словам, родители порой слишком сильно полагаются на персонал отеля в вопросах заботы о детях. «Иногда россияне злоупотребляют режимом «все включено» – в результате происходят падения с лестниц, утопления», – цитирует слова Скворцова ТАСС.

Отрицательную статистику формируют пожилые россияне, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины на последних сроках, а также те, кто занимается экстремальными видами спорта. «Плохо то, что некоторые граждане не осознают необходимость приобретения страховки перед выездом и в результате сталкиваются с большими расходами», – отмечает дипломат.

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Кроме того, растёт число ДТП с пешеходами-россиянами на пешеходным переходах. «Объясняется это тем, что россияне привыкли к тому, что в нашей стране водители уступают дорогу людям на пешеходных переходах, а в Турции такого нет», – приводит слова Скворцова РИА Новости.

Ежедневно в Турции находятся порядка 300 тысяч россиян, а это число сопоставимо с населением небольшого города, где также происходят несчастные случаи, отметили участники круглого стола.

В начале сентября следственный комитет, напомним, возбудил уголовные дела после гибели трёх несовершеннолетних россиянок в бассейнах турецких отелей. В частности, Петербург всколыхнула история 12-летней Алисы, за жизнь которой боролись турецкие врачи, но спасти не смогли.