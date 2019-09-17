Московский «Ситимобил» поглотил петербургскую «777». Клиенты жалуются на сбои в обслуживании, расчет цен и неместных водителей

Московский сервис такси «Ситимобил» 17 сентября начал работу в Петербурге. Как сообщила пресс-служба компании, к сервису подключено 11 таксопарков с 5,5 тысячи водителей. Заказать такси можно через приложение и по телефону, клиентам доступны тарифы «Эконом» и «Комфорт».

Выйти на рынок Северной столицы позволило поглощение местной службы такси «777». В мобильном приложении «777» в данных об условиях оферты появилось указание на ООО «Сити-Мобил».

В «777» не подтвердили, но и не опровергли продажу бизнеса московской компании. В «Ситимобил» сообщили, что заключили с петербургским оператором «договор о партнёрстве», согласно которому к сервису перешли 4000 их водителей. «Комиссия для водителей снизится с 20% до 14%. Другие условия сделки не раскрываем», – сказали в «Ситимобил».

Клиенты «777» пока не оценили перемен. В сообществе сервиса во «ВКонтакте» они жалуются на невыполненные заказы и списанные деньги, на появление водителей с иностранными именами, плохо знающих город, а также сильное расхождение расчетной и фактической стоимости поездки.

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«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. Всего сервис работает в 22 городах страны. В апреле 2018 года об инвестициях в проект объявили Mail.Ru Group и «МегаФон».