Напавшие на российских пограничников шхуны из КНДР задержаны

Две шхуны северокорейских браконьеров, в том числе та, экипаж которой напал на российских пограничников, задержаны в Японском море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Оба судна задержаны», – заявили в спецслужбе 17 сентября.

Пограничники проводили рейд в районе банки Кито-Ямато в Японском море (является исключительной экономической зоной РФ). Они наткнулись на две браконьерские шхуны из КНДР и 11 мотоботов. Одна шхуна с экипажем из 21 человека, была задержана. Экипаж второй (там было 45 человек) напал на пограничников, были ранены трое военнослужащих. Они получили травмы различной тяжести.