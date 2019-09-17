«Израиль – русскоязычное государство». Владимир Путин готовится открыть в Иерусалиме мемориал жертвам блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин заявил, что Израиль является русскоязычным государством, а русские и израильтяне — одна семья с общей историей.

«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством», – цитирует 17 сентября «Интерфакс» слова Путина, сказанные на конгрессе всемирного израильского фонда «Керен ха-Йесод».

Отмечается, что слова российского лидера были встречены смехом и аплодисментами. При этом Путин подчеркнул, что «наши народы объединяют общие и часто трагические страницы истории».

«Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о страшных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности. Это абсолютно необходимо, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости, – сказал Путин. – Позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников».

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Владимир Путин выразил надежду увидеть руководство Израиля на торжествах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. При этом сам Путин сообщил, что посетит Иерусалим в январе 2020 года для открытия мемориала жертвам блокады Ленинграда.

«Президент Реувен Ривлин пригласил меня в Израиль в январе следующего года принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и к дню памяти жертв Холокоста. Я обязательно воспользуюсь этим предложением. Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля также откроем в Иерусалиме создающийся по инициативе израильских ветеранов мемориал памяти блокадникам Ленинграда», – цитирует Путина ТАСС.

Приглашение израильского руководства Владимир Путин принял в прошлый четверг, 12 сентября, в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.