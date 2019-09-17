Госдума одобрила законопроект о введении электронных трудовых книжек. Через год бумажный вариант станет раритетом

Нижняя палата российского парламента в первом чтении на заседании 17 сентября приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки. К январю 2020 года соответствующая электронная база должна появиться в Пенсионном фонде, сообщает сайт Госдумы.

Туда, по идее авторов проекта, должны будут раз в месяц передаваться данные о трудовой деятельности работника: о выполняемой им работе, занимаемой должности, поступлении на работу и переходе на другое место в рамках одного предприятия, а также о прекращении трудового договора.

Если законопроект пройдет все три чтения, то система должна заработать с 1 января следующего года и коснется порядка 60 миллионов человек. При этом в течение года работник может отказаться от электронного вида трудовой и оставить бумажный вариант. А вот с 2021 года у впервые поступающих на работу такой возможности не будет.