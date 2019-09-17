Кадыров одобрил возвращение Кокорина в «Зенит». Мамаева готовы принять в «Ахмате»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение футбольного клуба «Зенит» подписать контракт с только что освободившимся нападающим Александром Кокориным.

«Петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю. Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!» – написал Кадыров 17 сентября в своем телеграм-канале.

Отметим, что Павлу Мамаеву повезло меньше: «Краснодар» неоднократно выражал желание расторгнуть контракт с оскандалившимся футболистом. Однако грозненский «Ахмат» готов протянуть руку помощи полузащитнику. Как заявил вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью ТАСС, грозненцы готовы принять Мамаева к себе.

«Такие футболисты нужны российскому футболу, а не только конкретно футбольному клубу "Ахмат". Если он изъявит желание, то мы готовы предложить контракт, побеседуем. По этому поводу Рамзан Ахматович все уже сказал, больше добавить нечего», – подчеркнул Айдамиров.