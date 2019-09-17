Иностранцы смогут приезжать в РФ на «Аллегро» по электронной визе не раньше 2020 года. Но только до Выборга

VR

Технической возможности для оформления прибывающих по электронной визе иностранцев в поезде «Аллегро» пока нет, однако уже сейчас идёт установка программно-технических комплексов МИР на станции Выборг, что позволит принимать туристов по e-visa там. Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказал источник в ФГКУ Росгранстрой (ведомство занимается обустройством пунктов пропуска).

«Сейчас идут монтажные работы по установке ГС МИР на станции Выборг. После того как система будет отлажена, она позволит осуществлять контроль вышедших в Выборге пассажиров», – отметил собеседник.

Другими словами, теоретически обладателям электронной визы можно будет доехать только до Выборга. Планируется, что система будет готова к работе в начале 2020 года. На Финляндском вокзале ГС МИР нет, и в контрактах оборудование не значится.

Однако установка ГС МИР на железнодорожной стании всё равно не сможет обеспечить контроль прямо во время движения поезда.

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«В данный момент отсутствуют технические решения для контроля пассажиров с электронной визой непосредственно в поезде, как только выдадут необходимое оборудование – обучим сотрудников и начнём работу», – прокомментировал источник в Погрануправлении ФСБ, подчеркнув, что решения принимают Минтранс и МИД.

Устройства, которые сейчас используют пограничники для проверки документов, не имеют выхода в Интернет и должны обновляться от стационарной точки каждые три часа. С системой ГС МИР, включающей в себя несколько баз (МИД, МВД, Погрануправления) и работающей в режиме онлайн, они взаимодействовать не могут. Кроме того, для проверки электронных виз непосредственно в «Аллегро» должен быть специальный защищённый канал связи. По данным «Фонтанки», эта задача должна быть решена в течение следующего года.

«К 2021 году все пункты пропуска РФ, согласно указу Путина, должны будут работать по системе ГС МИР. Петербургу и Ленобласти просто повезло, что их включили в список пилотных регионов, так что недовольство из-за невозможности использования электронной визы в «Аллегро» неоправданно», – считает собеседник в Росгранстрое.

В 2020 году система ГС МИР будет установлена и в Морском пассажирском порту.

Как писала «Фонтанка», упрощенный режим въезда в Петербург и область будет доступен жителям 53 стран меньше чем через месяц.

Об обсуждении возможности введения электронной визы для иностранных граждан в Ленобласти стало известно в июне 2019 года.