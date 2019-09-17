Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников. Трое военнослужащих ранены

Трое российских пограничников ранены в Японском море: на них напал экипаж шхуны из Северной Кореи.

Об этом днем 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

О происшествии в Японском море пишет и РИА Новости. По данным агентства, речь идет о браконьерах, которых пытались задержать военнослужащие. Пограничники устроили рейд, в ходе которого уличили в браконьерстве две северокорейские шхуны и 11 мотоботов (небольших катеров). В данный момент задержана только одна шхуна, для задержания остальных принимаются «решительные меры».