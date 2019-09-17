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Город
17.09.2019 15:24
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Трамвайная линия Купчино – Шушары – Славянка появится через 5 лет. Смольный одобрил подписание соглашения с инвестором

Концессионное соглашение с компанией «БалтНедвижСервис» будет подписано в ближайшее время, трамвайная линия от «Купчино» до «Славянки» построится в течение 5 лет. Об этом 17 сентября «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов.

«Сегодня в результате длительных переговоров мы одобрили соглашение с концессионером. Примерно 2 года берется на подготовительные работы – это проектирование, прохождение экспертизы, определение всех мероприятий по земельным участкам. А дальше строительство. Строительство будет в 2 этапа, первый – это от Купчино до Шушар, второй – до Славянки. Строительство займет примерно 3 года», – сообщил Батанов.

По его словам, общий объем инвестиций составит 27 млрд рублей. Проехать весь маршрут от Купчино до Славянки можно будет за 30 минут. Батанов отметил, что пассажиропоток трамвайной линии находится на отметке в 22 млн пассажиров в год.

Напомним, что конкурс на создание и эксплуатацию в течение 30 лет трамвайной сети на маршруте Купчино — Шушары — Славянка Смольный объявил в августе 2017 года. Первый этап – от Балканской площади до Новгородского проспекта – необходимо построить за два года с момента передачи всех земельных участков концессионеру, но в любом случае не позже 4 лет с подписания соглашения. На второй этап (до микрорайона Славянка) отводится 3 года, и общий срок не больше 5 лет, соответственно.

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После конкурсных процедур в мае 2018 года в качестве инвестора было выбрано ООО «БалтНедвижСервис», созданное группой компаний «АБЗ-1» (ЗАО «АБЗ-Дорстрой») и Газпромбанком. Пока с юрлицом подписан лишь договор о намерениях.

 


© Фонтанка.Ру

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