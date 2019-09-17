Песков: Абсолютно безопасных средств связи не существует, но Telegram лучше WhatsApp

Спецпредставитель Путина по цифровому и технологическому развитию прокомментировал совет экс-сотрудника АНБ Сноудена чиновникам не пользоваться небезопасными WhatsApp и Telegram. Пользоваться можно, пока не создан безопасный отечественный сервис.

Слова Дмитрия Пескова цитирует 17 сентября РИА Новости. «Пока мы не сделали квантовый мессенджер, безопасных средств нет. Но, конечно, выбирая между использованием решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», — сказал Песков.

По словам спецпредставителя, он пользуется обоими мессенджерами и не боится.

Напомним, бежавший в Россию бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден 16 сентября заявил, что использование WhatsApp и Telegram небезопасно для чиновников. Оба приложения лучше, чем SMS или телефон без шифрования. Вместо этого, по его словам, лучше использовать Signal или Wire.