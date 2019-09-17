131 тысячу евро должна заплатить Россия жителям Приднестровья, которых притесняли за учёбу на латинице, а не на кириллице

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 131 тысячу евро 18 жителям Приднестровья. Три истца получат по 12 тысяч евро, остальные по 3 тысячи евро. Кроме того, Россия обязана возместить судебные издержки жителей непризнанной ПМР, которые жаловались на преследование со стороны Тирасполя из-за учебы в школе по учебному плану Кишинева, сообщает 17 сентября «Интерфакс».

В Страсбург жаловались пять школьников, трое родителей и десять учителей, которые доказали, что в 2013–2014 годах стали жертвами преследования со стороны властей Приднестровья, так как учились по плану, разработанному в Молдавии. Граждане ПМР в процессе обучения использовали латиницу, а не кириллицу. Власти Тирасполя устраивали в этих семьях обыски, им отключали свет и газ и замораживали их банковские счета.

Суд установил факт нарушения права на доступ к образованию, права на неприкосновенность частной жизни и собственности, а также права на свободу и безопасность.

Решение ЕСПЧ основано на том, что РФ в указанный период якобы фактически контролировала Приднестровье, оказывая региону военную, экономическую и политическую поддержку, без которой самопровозглашенная республика не смогла бы продолжать существование. Судьи решили, что в такой ситуации именно Россия, а не Молдавия ответственна за соблюдение прав заявителей.