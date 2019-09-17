Периодическое подтапливание. В сталинке на Московском отопительный сезон обвалил потолок

Внутридомовые сети не выдержали напора горячей воды в Московском районе Петербурга. Отопительный сезон здесь стартовал 17 сентября с потопа.

Читатель «Фонтанки» Ксения

О подтоплении в квартире дома 149а на Московском проспекте «Фонтанке» рассказала читательница Ксения. Поток воды обрушил в жилплощади часть потолка. «Женщину чуть не убило, когда обрушился потолок. Им негде ночевать, у них ребенок», — написала горожанка.

Дом обслуживает Жилкомсервис № 2 Московского района. В пресс-службе администрации района «Фонтанке» пояснили, что специалисты устраняют дефект на внутридомовых сетях. Ремонт в квартире обещали сделать за счёт управляющей компании.

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Согласно данным портала «Наш Петербург», сталинка на Московском проспекте, 149а, построена в 1931–1956 годах.

Напомним, с утра также оказался подтопленным колледж «Красносельский». В здании лопнула батарея, на образовательный процесс казус не повлиял.