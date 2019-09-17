Полмиллиона за смерть в Крестах. Мать умершего из-за неоказания своевременной медпомощи петербуржца получила от горсуда увеличение компенсации

Городской суд Петербурга увеличил размер компенсации для Ирины Султановой, сын которой умер в изоляторе «Кресты». Минфин России должен выплатить петербурженке полмиллиона рублей.

Как сообщает «Зона права» со ссылкой на адвоката Виталия Черкасова 17 сентября, сына Султановой Евгения Романова задержали в июле 2015 года по наркотической статье.

Медицинское освидетельствование показало, что Романов был «чист», а вот в пакетике, который у него изъяли в полицейском участке, нашли наркотики. Романов страдал тяжёлым психическим расстройством и периодически проходил лечение в стационаре. Несмотря на состояние здоровья, его арестовали и отправили в следственный изолятор «Кресты».

«03.12.2015 года, находясь в камере, в течение всего дня молодой человек вел себя неадекватно: ни на что не реагировал, сидел или стоял в одном месте, вечером повел себя неадекватно и затих. Фельдшер обнаружил его без признаков жизни, начал реанимационные мероприятия, после чего бригада скорой медицинской помощи отвезла его в ГБУЗ «Елизаветинская больница», — пояснили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. 6 декабря мужчина скончался.

Суд первой инстанции требования Султановой удовлетворил частично, взыскав с медико-санитарной части № 78 ФСИН России компенсацию в размере 200 000 рублей. Петербургский городской суд добавил к этой сумме ещё 300 тысяч рублей.