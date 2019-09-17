«Когда Кокорин забьет три гола за «Зенит», никаких вопросов к нему не останется»

Александр Кокорин вышел на свободу и даже успел подписать контракт с «Зенитом». Отдел спорта «Фонтанки» узнал мнение экспертов, насколько ему реально вернуться в большой футбол после всего, что произошло.

Скриншот с сайта YouTube

Нападающий Александр Кокорин спустя 11 месяцев вышел на свободу по УДО. В СИЗО и колонии у футболиста не было возможности нормально тренироваться и заниматься своим травмированным коленом. Несмотря на все риски, «Зенит» подписал с Александром новый контракт до конца сезона-2019/20. Как выразились в клубе, футболисту дали шанс заиграть на профессиональном уровне. Удастся ли ему это – покажет время, а пока «Фонтанка» попыталась найти ответ у экспертов.

Геннадий Орлов, футбольный комментатор:

– Даже не сомневаюсь, что болельщики примут Кокорина хорошо. А вот вернется ли он на прежний уровень, зависит от него самого и от состояния здоровья. Сейчас ему предстоит пройти в «Зените» углубленное медицинское обследование. А за мотивацию Кокорина я не переживаю, могу только пожелать ему успеха. В жизни бывает много трудностей, которые мы сами себе создаем, а потом преодолеваем. В этом и есть суть русского характера.

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Кокорин свою вину перед обществом полностью искупил. Он отсидел намного больше, чем заслужил. Сейчас пишут, что его отправят в аренду в «Сочи», но какой в этом смысл? Разве есть в «Сочи» тренер Семак, такая оздоровительная система, как у «Зенита»? И наконец, зачем его «Зенит» взял? Чтобы подготовить для «Сочи»? В аренду отправляют или тех, кто не нужен команде, или молодых для их дальнейшего роста. Кокорин не относится ни к одной из этих категорий. Так что даже рассуждать о подобном развитии событий непрофессионально.

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер «Зенита»:

– Насколько быстро Кокорин вернется на свой прежний уровень, будет зависеть от «Зенита». Для Кокорина это будет очень хороший шанс реабилитироваться и отблагодарить тех, кто его поддерживал. А восстановление и адаптация зависят от обстановки в команде, партнеров. Также важно, чтобы Александр сумел найти силы не винить других в том, что произошло, и осознал собственные ошибки, осознал, что он подвел близких людей, болельщиков. Вот если чувство вины будет реальным, то все будет нормально.

Примут ли его болельщики, будет зависеть от качества игры. Игра снимает все вопросы, все проблемы.

Мне удалось поиграть с Эдуардом Стрельцовым (нападающий сборной СССР, отсидел пять лет по делу об изнасиловании. — Прим. ред.), мы вместе жили в одном номере в течение двух лет. Вот у него это раскаяние было. Он никого не винил. После тюрьмы он сумел сохранить человечность. Во-вторых, он был гениальным футболистом. Благодаря таланту ему удалось вернуться в футбол и восстановить свое доброе имя.

Кирилл Раймуев, спортивный врач, доцент кафедры терапии СЗГМУ им. Мечникова:

– Вернется ли Кокорин в футбол – этого вам не скажет никто на свете. Шансы на это 50 на 50. История даже Шлиссельбургской крепости, самой страшной крепости Российской империи, знает примеры, когда люди, больные четвертой стадией туберкулеза, излечивались.

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Кокорин – парень молодой. И несмотря на весь стресс, который сам по себе является повреждающим фактором для организма, несмотря на отсутствие реабилитации, возвращение в строй профессионального спортсмена может быть относительно быстрым. А может быть и так, что скоро мы услышим новость о завершении карьеры по медицинским соображениям. То есть сейчас на 100 процентов мы не можем оценить его состояние.

Алексей Игонин, бывший капитан «Зенита»:

– От любви до ненависти один гол. У нападающего, наверное, три. Поэтому, когда Кокорин забьет свой третий гол за «Зенит» после возвращения, никаких вопросов к нему точно не останется. Если сейчас 70 процентов болельщиков его встретят на ура, то после того, как он заиграет, их станет 100 процентов.

Что касается того, вернется ли Кокорин на свой уровень, тут надо понять одно: про какой уровень мы говорим? Большую часть своей карьеры он провел на уровне игрока премьер-лиги, не более того. Естественно, он может к этому вернуться, и достаточно быстро. А если рассуждать о том времени, когда Кокорин был лучшим игроком «Зенита» и лучшим игроком премьер-лиги, то тут большие вопросы. Будет достаточно сложно.

Гарри Топор, рэпер и болельщик «Зенита»:

– Если у Кокорина есть стержень, он обязательно должен вернуться на прежний уровень без проблем. Люди оправляются после тяжелых травм: порванных крестов, каких-то боковых связок, после ужасных переломов, как у Хенрика Ларссона, когда ему ногу сломали пополам. А Кокорин просто был в таких условиях, при которых не мог тренироваться. Хотя он имел возможность приседать, тянуться и так далее. Если у него есть тот самый стержень, ему не потребуется много времени для возвращения. Если он этого не сделает, значит, он лентяй, слабак и безвольный чувак.

Так а почему ему должны свистеть болельщики? Изначально у людей было такое мнение, что зарвавшихся футболистов нужно расстрелять, повесить, ну или дать им пожизненное. Но потом люди стали видеть, что все это превращается в клоунаду, и если бы это случилось не с представителем власти (имеется в виду глава департамента Минпромторга России Денис Пак, в результате конфликта с которым футболисты и оказались в СИЗО. — Прим. ред.), ничего бы не произошло. А клоунаду люди не любят. Моя хорошая подруга говорит: «Людей не обманешь». Трибуны будут рады видеть футболиста, который забивает голы за свой клуб.

Михаил Шац, телеведущий, шоумен и болельщик:

– При всех объективных сложностях, которые сейчас будет испытывать Саша, он будет испытывать и горячую поддержку со стороны болельщиков, да и вообще людей. Это очень по-русски: человек испил чашу, и давайте теперь посмотрим, как у него получится вернуться к обычной жизни. Это очень интересная человеческая история. Думаю, что таким мотивированным мы Александра давно не видели. Так что, если со здоровьем все будет в порядке, если состояние его колена позволит, мы увидим в ближайшее время довольно интересную реинкарнацию.

Артем Кузьмин, Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»