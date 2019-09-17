Сколотый зуб полицейского перестал быть преступлением. В Петербурге оправдали участника акции «Он вам не царь»

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В мае Цакунов был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статья 318 УК), которое произошло 5 мая 2018 года. За сколотый зуб сержанта Александра Сухорукова его наказали штрафом в 100 тысяч рублей, освободив от отбытия в связи с содержанием под стражей. До этого активист провел под арестом почти год. Из следственного изолятора его выпустили после того, как процесс деструкции мёртвого зуба признали неопасным вредом и смягчили обвинение с части второй на часть первую статьи 318 УК. За год в изоляции Михаил Цакунов успел жениться и расстаться. От своих взглядов он не отказывается, но желание ходить на протестные акции в ближайшее время едва ли возникнет, рассказал он в интервью «Фонтанке».

«Он нам не царь» — всероссийская акция протеста 5 мая 2018 года, которую организовал Алексей Навальный. Целью была заявлено несогласие с политикой действующей власти. Всего было задержано 1600 человек. В Санкт-Петербурге демонстрантами был перекрыт Невский проспект.