Московских скинхедов подозревают в нападении на иностранца в Петербурге

Гости из столицы с националистическими взглядами подозреваются в нападении на петербургского гастарбайтера в Красногвардейском районе. Гражданин Узбекистана с ножевыми ранениями после конфликта попал в реанимацию Александровской больницы.

Как удалось выяснить «Фонтанке», четверо молодых людей, от 17 до 20 лет, с ультраправыми взглядами приехали в выходные на своём стареньком внедорожнике из Москвы, чтобы насладиться видами Петербурга. В понедельник вечером двигатель авто приказал долго жить. Пока двое москвичей пытались реанимировать машину, остальные пошли погулять по Среднеохтинскому проспекту. У дома 16/27 им встретился иностранец, с которым они, по версии правоохранителей, вступили в конфликт.

Мужчина из Узбекистана получил несколько ножевых ранений, но выжил. Сейчас он находится в реанимации. Предполагаемых нападавших сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района задержали днём 17 сентября. Полиция рассмотрела на их телах ультраправые татуировки. Среди них символика Schutzstaffeln (немецких отрядов охраны), а также свастика. На одном из молодых людей была надета футболка с иностранной надписью, перевод которой буквально звучит как «нет ножа – нет жизни». Отдельно отмечается, что главного орудия преступления (ножа) у задержанных не нашли. Зато были изъяты запрещённый кастет и несколько газовых баллончиков.