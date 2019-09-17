После массовой драки в Апраксин двор приехали автозаки. У мигрантов проверяют документы

Сотрудники полиции почтили своим визитом Апраксин двор в Петербурге 17 сентября. Фотографиями с «Фонтанкой» поделился читатель.

На снимках видны автозак, микроавтобус полка ППС и иностранцы, с грустью взирающие на сотрудников правопорядка. Не исключено, что очередной рейд на стихийном рынке связан с недавней массовой дракой на Садовой улице. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, правда, это опровергли, заявив, что мероприятие «связано с профилактикой правонарушений».

Напомним, в ночь на воскресенье, 15 сентября, около 50 иностранных граждан, по подсчётам очевидца, устроили массовую драку у дома 32/1 по Садовой. В Мариинскую больницу попали двое мужчин из Таджикистана. Позднее полиция задержала 12 предполагаемых участников потасовки со стрельбой. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.