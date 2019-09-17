Пешеход, сбитый велосипедистом в центре Петербурга, умер. ГИБДД ищет виновника

Петербургская ГИБДД разыскивает велосипедиста, совершившего тяжёлое ДТП в центре города утром 1 сентября.

Как сообщили «Фонтанке» 17 сентября в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 74-летний мужчина, пострадавший в этой аварии, скончался в больнице.

В распоряжении ГИБДД есть видеозапись ДТП, сделанная камерой наружного наблюдения. На записи видно, как мужчина, едущий на велосипеде по выделенной полосе для общественного транспорта на Загородном проспекте, врезается в пешехода, сошедшего на «зебру» с тротуара и сделавшего два-три шага. Оба падают.

Пожилого пешехода увезла в больницу скорая, которую вызвали прохожие. Велосипедист же уехал, возможно, он даже не знает о судьбе сбитого им человека. Его розыск ведут сотрудники ГИБДД по Центральному району Петербурга.