Во II очереди квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершаются фасадные работы

ГК «Эталон»

Во второй очереди масштабного проекта редевелопмента – квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга, завершаются фасадные работы.

В корпусах 4.11 и 8.1, расположенных на участке 20 и 21, проведен монтаж навесного вентилируемого и штукатурного фасадов, также сделано остекление лоджий. На участке 25, к которому относятся корпуса 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3, фасадные работы близятся к завершению. В настоящее время в жилых домах завершается монтаж лифтового оборудования, производятся отделочные работы. В корпусах 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 и автостоянке ведутся работы по монтажу всех инженерных коммуникаций. Также строители приступили к благоустройству придомовой территории и кровель гаражей.

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов. Первая очередь, состоящая из 8 корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Завершение строительства корпуса 4.11 запланировано на IV квартал 2019 г., корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 на I квартал 2020 г., корпуса 8.1 – на II квартал 2020 г.

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