Два года колонии получила участковый, обещавшая избиваемой женщине выехать и «описать труп». Ту вскоре убили

Два года колонии-поселения получила бывший старший участковый полиции Наталья Башкатова за то, что не помогла женщине, которую избивал сожитель, а посоветовала не переживать со словами: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем». Орловский областной суд оставил приговор без изменений, несмотря на обжалование стороной защиты.

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры 17 сентября.

Конфликт между жителем Орла Андреем Бочковым и Яной Савчук произошёл в ноябре 2016 года: женщина вызвала полицию, но сотрудница правоохранительных органов Наталья Башкатова всерьёз не восприняла угрозы Бочкова. Ссора продолжилась, Савчук скончалась в реанимации от побоев. Андрей Бочков получил 13 лет колонии, а участкового обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Решение районного суда было обжаловано стороной защиты, однако Орловский областной суд отклонил апелляцию. Как сообщают в ведомстве, приговор вступил в законную силу.

В 2017 году в России начал действовать закон о декриминализации домашнего насилия. Согласно недавнему опросу «Левада-центра», лично с побоями и насилием в семье сталкивался каждый третий.