Главе Sputnik в Молдавии предъявили обвинения в мошенничестве. Его имя фигурирует в расследовании о выводе из страны миллиарда долларов

После допроса руководителя молдавского отделения информационного агентства Sputnik ему предъявили обвинения.

«Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры [молдавского бизнесмена Илана] Шора. <...> Его отпустили на 60 дней под подписку о невыезде с возможностью выезда после уведомления властей», – сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на комментарий самого журналиста.

У него изъяли только мобильный телефон, а не записи переговоров и неофициальные бухгалтерские отчетные книги, как ранее сообщали СМИ. Главред Sputnik Moldova настаивает на своей невиновности.