Происшествия
Главе Sputnik в Молдавии предъявили обвинения в мошенничестве. Его имя фигурирует в расследовании о выводе из страны миллиарда долларов
После допроса руководителя молдавского отделения информационного агентства Sputnik ему предъявили обвинения.
«Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры [молдавского бизнесмена Илана] Шора. <...> Его отпустили на 60 дней под подписку о невыезде с возможностью выезда после уведомления властей», – сообщает 17 сентября РИА Новости со ссылкой на комментарий самого журналиста.
У него изъяли только мобильный телефон, а не записи переговоров и неофициальные бухгалтерские отчетные книги, как ранее сообщали СМИ. Главред Sputnik Moldova настаивает на своей невиновности.
Справка:
Владимир Новосадюк и его жена Маргарита Цвик являются фигурантами отчета частного детективного агентства Kroll 2, в котором говорится о выводе из трех банков Молдавии почти 1 миллиарда долларов в 2014 году. Новосадюк якобы был членом админсовета банка Banca Sociala и акционером Unibank, которые могли участвовать в схеме, которая в Молдавии известна как «кража века». В 2017-м Илан Шор был приговорен к 7,5 года тюрьмы в рамках расследования дела, однако он до сих пор на свободе.