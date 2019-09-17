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Общество
17.09.2019 14:59
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«Надо быть скромнее». Что известно о застенчивом губернаторе, который хочет уволить подчиненную за селфи в «шоколадной ванне»

«Надо быть скромнее». Что известно о застенчивом губернаторе, который хочет уволить подчиненную за селфи в «шоколадной ванне»

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал подчиненную Светлану Опенышеву за санаторный отдых в Азербайджане. Чиновница съездила с мужем по путевке, побывала в городе Нафталан и приняла оздоровительную ванну с сырой нефтью. В Инстаграм она выложила фотографии из ванны с подписью «Много шоколада не бывает».

Реакцию губернатора ульяновские СМИ обсуждают 17 сентября.

«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно... Нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», – транслирует слова Морозова его пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

«Надо быть скромнее». Что известно о застенчивом губернаторе, который хочет уволить подчиненную за селфи в «шоколадной ванне»

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Днем 17 сентября чиновница опубликовала пост на странице «ВКонтакте»: «Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму. Ещё раз прошу меня извинить».

Светлана Опенышева является директором казенного учреждения «Открытое правительство для граждан». Оно объединяет многофункциональные центры Ульяновской области. Опенышева в 2018 году задекларировала доход 2,1 млн рублей. У нее в долевой собственности с несовершеннолетним ребенком находятся автомобиль Toyota Rav4 2012 года выпуска, жилой дом площадью 232 квадратных метра, 90-метровая квартира, гараж и земельный участок в 8,5 соток. На ребенка также записана земля 15 соток, а в пользовании у Опенышевой — 105-метровая квартира.

Ульяновские СМИ сообщают, что отдых чиновницы в Азербайджане обошелся ей в 59 тысяч рублей плюс перелет за восемь тысяч. Ранее она работала заместителем губернатора и не была чужда свежих идей — в 2011 году предложила сантехнику один день провести в ее должности. 

Губернатор Сергей Морозов о скромности знает не понаслышке. В сентябре 2017 года на заседании президиума Госсовета в присутствии Владимира Путина ульяновский глава прикрывал рукой свои часы Rolex стоимостью около 900 тысяч рублей.

После того, как видеозаписи разошлись по Сети, Морозов сменил швейцарский аксессуар на Apple Watch. Но недолго в них проходил. Судя по странице в Instagram, за временем губернатор следит уже по другим часам. Как подсказали «Фонтанке» знатоки, чиновник перешел на умные часы производства Samsung. Стоят они около 20 тысяч рублей.

В июле 2019 года, по данным «Фонтанки», 60-летний губернатор провел с супругой две недели в Неаполе. За последние несколько лет они совместно или по отдельности побывали в Женеве, Дубае, Риме, Шанхае, Сеуле, Доминикане, Салониках, Стокгольме, Лондоне, Токио, других городах Европы и Азии и, по иронии судьбы, том же Азербайджане.

В 2018 году Сергей Морозов заработал 3,8 млн рублей. В собственности у него ничего нет, следует из декларации о доходах. Это объяснимо, так как носителем имущества в семье является супруга. Елена Анатольевна Морозова 1975 года рождения владеет землей, жилым и нежилыми строениями. В 2017 году она заработала 6,2 млн рублей, в том числе от сдачи имущества в аренду, вкладов в банках и от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях.

Елена Морозова входила в совет директоров и в 2011-2012 годах находилась в должности гендиректора акционерного общества «Тепличное» – принадлежащего правительству Ульяновской области сельхозпредприятия с уставным капиталом 757 млн рублей.

В 2010 году Морозова стала совладельцем ресторанного ООО «Старый Симбирск», а в 2012-м основала «Первое региональное агентство недвижимости» (ПРАН). В целом, СПАРК называет ее совладельцем семи юридических лиц в Ульяновской области. На начало 2010-х приходится покупка Морозовой жилья в Швейцарии, от которого после огласки семья губернатора избавилась.

Сергей Морозов в прошлом — начальник районных и городских подразделений милиции Ульяновской области. Администрацию региона бессменно возглавляет с 2004 года, последний раз его полномочия продлены в сентябре 2016-го.

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