Собственная жилплощадь за семь дней

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Сколько времени необходимо на исполнение мечты? Месяц, год или десятилетия – во многом, конечно, зависит от мечты.

Приобрести готовую квартиру в сданных «Образцовых кварталах» возможно за неделю. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории в Пушкинском районе, идёт на встречу своим клиентам и организует заключение сделки в сжатые сроки.

Выбрать квартиру сегодня и уже через неделю получить ключи кажется вам фантастикой? Но самым сложным может оказаться принять решение. Специалисты отдела продаж строительной компании «Терминал-Ресурс» предоставят исчерпывающую информацию об объекте и помогут сделать выбор. Как только квартира выбрана, застройщик рекомендует составить соглашение о бронировании сроком на семь дней. Зачем это нужно? Именно этот документ позволит зарезервировать квартиру и «заморозить» цену. Не секрет, что наиболее удачные варианты на рынке недвижимости раскупаются в первую очередь. Если важно приобрести конкретную жилплощадь на определённом этаже, подписание соглашения гарантирует бронь. Как известно, стоимость квадратного метра увеличивается на каждом этапе строительства. Возможное подорожание выбранной квартиры благодаря соглашению вас не коснётся. Важно, что вносить оплату за бронирование не надо!

В течение обозначенной недели идет подготовка и согласование основного договора. А если собственных средств на покупку недостаточно, можно оформить ипотеку в банке – ряд кредитных организаций рассматривают документы и дают одобрение на ипотечную сделку в течение одного-двух дней.

В случае, если жильё приобретается в строящемся доме, заключается договор участия в долевом строительстве. Если же вы покупаете готовую квартиру в сданном «Образцовом квартале», после подписания договора купли-продажи и расчёта документы сдаются на регистрацию, а вы можете сразу принять квартиру (подписать акт приёма-передачи) и получить ключи.

Квартиры в готовых и строящихся домах от застройщика: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya