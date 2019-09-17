На КАД закроют съезды на Выборгское шоссе. Причина – вне кольцевой

Съезды на развязке КАД с Выборгским шоссе будут перекрыты на сутки, сообщает 17 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Съезды с внешнего и внутреннего колец на Выборгское шоссе в направлении Парголово закрываются с 20 часов 21 сентября до 20 часов 22 сентября. Съезды на шоссе в сторону Сертолово – с 20 часов 22 сентября до 20 часов 23 сентября.

Ограничения вводятся в связи с ремонтом Выборгского шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью, который проводит АО «ВАД» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Автомобилистов, едущих по магистрали, предупредят временные дорожные знаки и световая сигнализация, место производства работ оградят водоналивными барьерами.