Открыты продажи коммерческих помещений в клубном доме «Б57» у Парка Победы

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» 17 сентября открыла продажи коммерческих помещений в жилом комплексе бизнес-класса «Б57» на Благодатной улице в Московском районе. Цены стартуют от 181,3 тысяч рублей за кв.м.

Всего в продаже – 11 коммерческих помещений на 1-ом этаже жилого комплекса. В наличие помещения от 37,42 кв.м, которые подойдут владельцам небольших кофеен, магазинчиков и салонов, до коммерции площадью 174,47 кв.м, которые удовлетворят владельцев сетевых супермаркетов и ресторанов. Ассортимент планировочных решений позволит удобно использовать недвижимость для разных сфер бизнеса.

Высота потолков в коммерческих помещениях клубного дома «Б57» составляет 3,39 метров. Предусмотрено витражное остекление и остекленные входные двери в составе витражей. Помещения сдаются без отделки. В них выполнены штукатурка стен и стяжка пола, разводка отопления в стяжке, установлены радиаторы, счетчики электроэнергии, воды и тепла.

«Клубный дом «Б57» строится в исторической части Московского района, вблизи двух станций метро, в окружении заселенных жилых домов, рядом с парком Победы – центром притяжения горожан в любое время года. При этом здесь нет переизбытка кафе, магазинов и сервисов для формирующейся в локации аудитории бизнес-сегмента. Наличие коммерческих помещений на 1 этаже ЖК «Б57» позволит обеспечить жителей необходимой инфраструктурой рядом с домом», – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Владельцам бизнеса предлагается несколько форм оплаты коммерческих помещений, в том числе ипотека и рассрочка от застройщика. При единовременной оплате недвижимости предоставляется скидка 16,9% от базовой стоимости. Цены стартуют со 181,3 тысяч рублей за кв.м.

«Б57» – новый проект бизнес-класса от ГК «КВС» на Благодатной улице, всего в 300 метрах от парка Победы и в 800 метрах от Московского проспекта. Архитектура дома решена в неоклассическом стиле, характерном локации. В трех парадных 9-этажного дома запроектировано 150 квартир, от однокомнатных до четырехкомнатных. Предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с доступом на лифте. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2021 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#