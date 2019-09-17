Асфальтовый участок для красоты, а не для парковки. Смольный обратился в полицию для изгнания автомобилистов из Муринского парка

Заасфальтированная площадка в Муринском парке, которая прилегает к территории спорткомплекса «Нова Арена» и незаконно используется под парковку, является элементом благоустройства. Такой ответ профильный комитет администрации Петербурга дал защитникам парка от застройки. Стоянка на нем по закону запрещена, поэтому Смольный обратился в МВД с просьбой включить участок в маршрут патрулирования для выявления нарушителей.

«Асфальтовые площадки являются элементами благоустройства и учтены в техническом паспорте объекта. Наличие асфальтового покрытия дорог и площадок на территориях объектов ЗНОП не противоречит действующему законодательству», – говорится в ответе комитета по благоустройству за подписью зампреда Оксаны Груздевой (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Одновременно комитет ссылается на постановление правительства, согласно которому движение и стоянка «механических средств», за исключением езды по дорогам и стоянки техники для обслуживания зеленых зон, запрещена. «Калининское СПХ» регулярно устанавливает ограждающие въезд малые архитектурные формы, но неизвестные вандалы их уничтожают.

Незаконная стоянка примыкает к спорткомплексу «Нова Арена», представители которого не раз заявляли, что не имеют никакого отношения к нелегальной парковке у себя под боком. По словам местных жителей, на заасфальтированной площадке регулярно паркуют автомобили.

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В 2018 году компания «Анна Нова» заключила со Смольным соглашение о реализации второй очереди спорткомплекса по соседству. Участок предусмотрительно был выведен из состава зеленых насаждений общего пользования. Против активно выступают местные жители, которые регулярно устраивают зарядки в парке, стоят в пикетах у Смольного и проводят митинги. Весной жители Калининского района резко раскритиковали проект в ходе общественных слушаний.

Протесты активизировались после того, как в июле 2019 года застройщик, несмотря на обещание Смольного, приступил к вырубке березовой рощи на выделенном под аренду участке. В итоге три профильных вице-губернатора получили от на тот момент врио главы города Александра Беглова выговоры.

В рамках иска противников застройки о признании незаконным выданного ГАСН разрешения на строительство комплекса суд принял обеспечительные меры и приостановил действие разрешения на строительство до вступления решения в законную силу. «Анна Нова» подала частную жалобу в горсуд. Из-за этого заседание в Куйбышевском суде, назначенное на 17 сентября, было решено перенести на 3 октября.